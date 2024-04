To już się zaczyna, Barcelona chce tej zmiany. W tle... Bayern Monachium

FC Barcelona szuka pivota - i zerka na ligowych rywali

Precyzyjnie rzecz ujmując, w tym przypadku mowa byłaby pozyskaniu tzw. pivota - w teorii jest to gracz w stylu defensywnego pomocnika, ale mający nieco bardziej uniwersalne właściwości i mogący wspierać zespół przy rozegraniu. Według dziennikarzy "Mundo Deportivo", Fernando Polo i Rogera Torello, "operacja pivot", właśnie się przy tym w "Blaugranie" rozpoczęła...

Argentyńczyk jest obecnie związany z Realem Betis , natomiast jego umowa wygaśnie wraz z końcem czerwca bieżącego roku, a więc w teorii już całkiem niedługo stanie się on wolnym agentem i sprawa jego wykupu najzwyczajniej w świecie nie będzie miała jak spędzać snu z powiek działaczy " Barcy ". Inną mniej oczywistą opcją jest Amadou Onana z Evertonu, za którego "The Toffees" trzeba będzie jednak już konkretnie zapłacić.

Z Bayernu do Barcelony? Kimmich wciąż na celowniku Katalończyków

Najbardziej elektryzująca jest jednak kwestia potencjalnych przenosin Joshuy Kimmicha do Katalonii - zawodnik ten cieszy się uznaniem ze strony Xaviego i nie ma wątpliwości, że spośród wszystkich wymienionych piłkarzy to właśnie on jak nikt inny zasługuje na miano topowego futbolisty.