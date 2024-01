To już koniec Xaviego w Barcelonie? Dramat trenera Lewandowskiego, stracił wszystko

Projekt Xaviego w Barcelonie dobiega końca? Tu nic nie idzie w dobrym kierunku

Xavi Hernandez wciąż popełnia te same błędy, stawiając na piłkarzy, którzy już wcześniej go zawiedli. Hiszpan, nie wiedzieć czemu, sądzi, że tym razem będzie inaczej. Trudno było jednak oczekiwać, że Sergi Roberto rozegra mecz, którym zdominuje środek pola w walce z pomocnikami Realu Madryt. A mimo to szkoleniowiec tego dnia na niego postawił.