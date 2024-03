To już, Barcelona zrobiła kluczowy krok. To będzie nowy trener Lewandowskiego?

Choć w Hiszpanii co jakiś czas powracają dyskusje dotyczące tego, że być może Xavi Hernandez jednak byłby skłonny przemyśleć swoją decyzję i pozostać w FC Barcelona, to w samej "Dumie Katalonii" nikt raczej nie ma wątpliwości, że zmiana szkoleniowca nastąpi. Wygląda przy tym na to, że "Blaugrana" nie tylko ma już "kandydata nad kandydatami", ale i wykonała pierwsze poważne kroki w kwestii jego zakontraktowania...