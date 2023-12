To jednak prawda? Dziennikarz przekazał informacje, chodzi o Lewandowskiego

Lewandowski miał bardzo dobre wejście do nowego klubu. Strzelał jak na zawołanie i było widać jego klasę. Problemy zaczęły się na początku tego roku po powrocie napastnika z mistrzostw świata w Katarze .

Maciej Iwański z TVP Sport podał nawet, że zawodnik już w styczniu opuści ten klub. Zdementował to obóz Lewandowskiego , a dokładnie jego bliski współpracownik Tomasz Zawiśla k. "Hahaha. Co za bzdura" - przekazał.

La Liga. Kluby z Arabii Saudyjskiej badają nastawienie Lewandowskiego

Teraz kolejne informacje podał Galetti. Według niego o naszego zawodnika pytają się przedstawiciele Arabii Saudyjskiej. Fundusz inwestycyjny PIF, odpowiadający za największe saudyjskie kluby, zwrócił się do otoczenia piłkarza w celu wybadania jego podejścia .

PIF bada przestrzeń negocjacyjną z Polakiem pod kątem jego ewentualnego przybycia do ligi Arabii Saudyjskiej

Nie musi to oczywiście oznaczać przeprowadzki "Lewego" w zimie ani nawet po zakończeniu sezonu. Jednak kluby z ligi Arabii Saudyjskiej mają nieograniczone, wydaje się fundusze, i mogą zachęcić każdego do transferu. Przecież występują tam już zdobywcy "Złotej Piłki" - Cristiano Ronaldo i Karim Benzema, a Lionel Messi, który trafił do Interu Miami w MLS, także był kuszony petrodolarami.