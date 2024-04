Pod koniec stycznia, po porażce 3:5 z Villarrealem, Xavi Hernandez dość nagle ogłosił, że po zakończeniu kampanii 2023/2024 opuści FC Barcelona. Swoją decyzję tłumaczył m.in. chęcią zdjęcia z zawodników części presji i... jego deklaracja, jak się zdaje, zadziałała niczym magiczne zaklęcie.

Od lutego bowiem "Barca" zaczęła notować pewne postępy w swojej grze, wlewając w serca kibiców na nowo nadzieję na to, że obecny sezon nie musi być wcale spisany do końca na straty. Ostatnio jednak "Duma Katalonii" otrzymała dwa poważne ciosy. Reklama

Po pierwsze odpadła z Ligi Mistrzów po wyraźnej porażce 1:4 z Paris Saint-Germain, a po drugie uległa swym największym rywalom z Realu Madryt 2:3, niejako otwierając im wręcz autostradę do mistrzostwa. Jeśli ktoś jednak sądził, że te dwie przegrany były dwoma ostatecznymi gwoździami do trumny kariery Xaviego w FCB to... może się mocno pomylić.

Xavi Hernandez otwarty na zostanie w FC Barcelona. Będzie nagła zmiana decyzji?

Już od pewnego czasu mówiło się o tym, że może dojść do zmiany pierwotnej decyzji szkoleniowca i pozostanie on z drużyną na dłużej - co zresztą miał mu sugerować sam zarząd. Teraz wszelkie spekulacje na ten temat jedynie się nasiliły.

Lawinę na nowo uruchomił tu dziennikarz Gerard Romero, który wyraźnie wskazał, że niedzielne spotkanie z "Królewskimi" raczej nie będzie ostatnim "El Clasico" Hernandeza w roli menedżera "Blaugrany". Scenariusz możliwego przedłużenia się przygody trenera z FCB potwierdzają również dziennikarze "Mundo Deportivo", Roger Torello i Ferran Martinez.

Według nich 44-latek jest obecnie otwarty na dalsze trzymanie klubowego steru, a na korzyść takiego rozstrzygnięcia działa z pewnością to, że widzi on postępy, jakie pod jego okiem poczyniła ostatnio drużyna. Do tego wszystkiego otrzymuje on mocne wsparcie o dyrektora sportowego Deco oraz prezydenta i wiceprezydenta "Barcy", Joana Laporty i Rafy Yuste. Sami piłkarze też licznie namawiają go na dalszą pracę. Reklama

Wszystko powinno się ostatecznie rozstrzygnąć w najbliższych dniach, kiedy dojdzie do spotkania Xaviego i zarządu - jeśli włodarze w większości przypieczętują pozostawienie go na stanowisku, to wypełni on kontrakt ważny do czerwca 2025 roku.

Jest jednak jeszcze jeden istotny wątek - według RAC1 menedżer przed ustaleniem czegokolwiek chciałby gwarancji, że w FCB dojdzie do pewnej przebudowy składu. "MD" wskazuje tu m.in. na zakupienie Daniego Olmo z RB Lipsk, którego sympatykiem jest Hernandez. Czas pokaże, czy rynkowa ofensywa faktycznie dojdzie do skutku...

FC Barcelona kończy powoli sezon. Przed nią m.in. hit z Gironą

Przed FC Barcelona już tylko sześć spotkań do rozegrania w tym sezonie - przy czym najistotniejsze będzie zapewne to zaplanowane na 4 maja. Wówczas to bowiem "Duma Katalonii" zmierzy się z Gironą, która ma ambicję przeskoczenia "Barcy" w tabeli i wywalczenia sobie wicemistrzostwa. Możemy więc stać się świadkami naprawę zaciętego widowiska.

