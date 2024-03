To jednak możliwe, przed nami "El Clasico ekstra". Barcelona i Real gotowe

FC Barcelona oraz Real Madryt od kilku lat intensyfikują swoje działania marketingowe na rynku amerykańskim i wygląda na to, że obie ekipy są gotowe po raz trzeci z rzędu udać się na przedsezonowe tournée do Stanów Zjednoczonych. Tam ich głównym celem będzie zmierzenie się między sobą w ramach towarzyskiego "El Clasico" - i choć mowa tu tylko o sparingu, to bez wątpienia znów przyciągnąłby on ogrom zainteresowania za oceanem...