Od blisko dwóch lat mamy, jako Polacy, to szczęście, że możemy obserwować podczas kolejnych Klasyków naszego rodaka. Odkąd Robert Lewandowski przeniósł się do "Dumy Katalonii", wystąpił w sześciu oficjalnych spotkaniach przeciwko Realowi. Do tej pory jego dorobek to dwa gola i dwie asysty. Co jednak istotne, ani jednej bramki nie zdobył w starciach ligowych - obie padły w Superpucharze Hiszpanii.

