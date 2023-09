To dopiero czwarty taki przypadek. Liderowanie zapewnił gracz Barcelony

O mistrzostwo Hiszpanii walczy FC Barcelona czy Real Madryt. Czasami są to inne zespoły, ale nigdy w tym gronie nie było Girony. Nie przeszkadza to jednak drużynie z Katalonii być czarnym koniem obecnych rozgrywek. Po siedmiu kolejkach Girona jest liderem Primera Division. To dopiero czwarty przypadek w historii ligi, aby w takim momencie i z co najmniej 19 punktami na koncie przewodziła mu ekipa bez tytułu.