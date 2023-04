To dlatego Real przegrał. Carlo Ancelotti nie miał wątpliwości

"To jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ po porażce taka musi być. Źle zagraliśmy w obronie, co było kluczem , ponieważ z piłką prezentowaliśmy się dobrze, szczególnie na początku. Nie byliśmy jednak skuteczni w pojedynkach, oni 'złapali' nas dwoma kontrami i wszystko stało się o wiele trudniejsze" - tłumaczył Włoch.

Real do przerwy przegrywał 1-2, ponieważ na dwa trafienia Castellanosa odpowiedział Vinicius , ale gospodarze strzelili kolejnego gola na początku drugiej połowy, a potem dołożyli jeszcze jednego i było wiadomo, kto wygra ten mecz. Bramka Lucasa Vazqueza w końcówce była już tylko na otarcie łez .

" Próbowaliśmy coś zrobić indywidualne, ponieważ jako zespól nie istnieliśmy . Poziom indywidualny też był jednak niski. To spotkanie nie pokazuje, jakim klubem jest Real. Przepraszamy za nie, ale musimy patrzeć do przodu" - dodał Ancelotti.

La Liga. Valentin Castellanos strzelił już cztery gole

Castellanos został pierwszym piłkarzem od Roberta Lewandowskiego dziesięć lat temu, który strzelił "Królewskim" cztery gole. Biorąc pod uwagę tylko mecze w La Liga w roli gospodarza , to trzeba cofnąć się aż do 1947 roku!

"To był wymarzony wieczór. Rozegraliśmy wspaniałe spotkanie przeciwko jednemu z najlepszych klubów na świecie" - powiedział argentyński napastnik. 24-latek jest wypożyczony do Girony na ten sezon z New York City, zespołu MLS. Tam Castellanos był królem strzelców w 2021 roku, a przed rokiem w meczu przeciwko Realowi Salt Lake również popisał się czterema trafieniami.