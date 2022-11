Wokół Gerarda Pique w ostatnich miesiącach jest bardzo gorąco. Zaczęło się od jego szeroko komentowanego rozstania z Shakirą . Okazało się, że piłkarz wdał się w romans ze sporo młodszą od siebie kobietą, co - wedle przypuszczeń - mogło być głównym powodem zakończenia związku z wokalistką. Na domiar złego przytrafił mu się spadek sportowej formy . I to tak wyraźny, że spotkał się z surową oceną kibiców. W ostatnich kilku meczach na Camp Nou słyszał pod swoim adresem nieprzychylne okrzyki i głośne gwizdy .

Mimo że sprawy nie układały się po jego myśli, chyba nikt nie spodziewał się ostatnio ogłoszonej decyzji 35-letniego piłkarza. Pique poinformował, że nie tylko opuszcza "Dumę Katalonii", ale w ogóle kończy karierę mimo ważnego do 2024 roku kontraktu "Zawsze powtarzałem, że po Barcelonie nie będzie innej drużyny i tak się stanie" - wyjaśnił w opublikowanym w sieci nagraniu .

Jego komunikat to teraz temat numer jeden w hiszpańskiej prasie. Dziennikarze odkryli powody , dla których wieloletni filar obrony Barcy zdecydował się na taki krok.

Oto powody, dla których Gerard Pique kończy karierę. Nie tylko problemy natury sportowej

Ponadto miał czuć, że "toczy się wobec niego zaaranżowana kampania", przez którą nie czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dochodziły do niego głosy od wysoko postawionych członków zarządu Barcelony, którzy mieli wprost wyrażać, że zarobki Pique i Jordiego Alby są solą w oku klubu. "Chociaż Katalończyk jest twardym człowiekiem, nie jest zbudowany z kamienia i takie komentarze mu przeszkadzały. Robi krok w bok, o który tak bardzo go prosili. Teraz nie mogą już używać go jako kozła ofiarnego" - oceniają dziennikarze.