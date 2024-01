Piłkarze Almerii mieli mnóstwo pretensji do arbitra Francisco Jose Hernandez Maeso. Ten nie uznał ich trafienia z 61. minuty, a do tego podyktował chwilę wcześniej rzut karny dla Realu Madryt po zagraniu ręką jednego z defensorów. Był on wyraźnie popychany przez rywali, a futbolówka niefortunnie trafiła go w rękę. Wątpliwości wzbudził również zdobyty barkiem przez Vinicniusa Juniora gol barkiem, a także fakt, że sędzia doliczył aż 11 minut.