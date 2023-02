To był przełomowy moment dla "Lewego". "Poczułem, że nie muszę już nic udowadniać"

Odkąd Robert Lewandowski przeniósł się latem ubiegłego roku z Bayernu Monachium do FC Barcelony , zdobył już 23 bramki we wszystkich rozgrywkach, w tym 14 w hiszpańskiej La Liga, gdzie znajduje się na czele klasyfikacji najlepszych strzelców .

"Lewy" o triumfie w Superpucharze Hiszpanii: Poczułem, że jestem częścią Barcelony

"Jako zawodnik, ufasz mu. Widzisz po nim pewność, że to, co chce nam przekazać, jest słuszne. To sprawia, że chcesz podążać jego śladem. Był znakomitym piłkarzem, widział wszystko na boisku. (...) Między byciem doskonałym piłkarzem a trenerem są pewne różnice, których zrozumienie decyduje o sukcesie. Xavi doskonale je rozumie i wie, co powinien robić" - dodał.