To będzie rekordowa prezentacja. Kylian Mbappe wielkim bohaterem Madrytu

Real rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w poniedziałek, ale Mbappe dostał jeszcze kilka dni wolnego w związku mistrzostwami Europy, w których Francja dotarła do półfinału. Ponadto, zanim zawodnik zostanie zaprezentowany, to przejdzie jeszcze testy medyczne, które są, zaplanowano na 10.00. Lekarze "Królewskich" będą chcieli sprawdzić przede wszystkim, co z jego nosem, który podczas turnieju w Niemczech został złamany i piłkarz musiał grać część meczów w masce.