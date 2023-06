To będzie prawdziwa bomba. Wtedy Real ma ogłosić hitowy transfer. Czekali na niego długo

W ostatnich dniach w kontekście Realu Madryt dużo mówiło się przede wszystkim o odejściach. Z klubem pożegnali się bowiem piłkarze będący częścią zespołu, który w pewnym momencie kompletnie zdominował Ligę Mistrzów, wygrywając ją aż czterokrotnie w latach 2016-2022. Chodzi o Marco Asensio i przede wszystkim Karima Benzemę, który został już zresztą zaprezentowany z ogromną pompą w Arabii Saudyjskiej, gdzie będzie kontynuował swoją karierę w barwach Al-Ittihad . Z listy płac zszedł także Eden Hazard, jeden z największych niewypałów transferowych w historii klubu.

Real Madryt ma w przyszłym tygodniu ogłosić trzy transfery

Odejście jednych naturalnie otwiera miejsce dla transferów nowych piłkarzy. Hiszpańskie media informują, że Real ma już przygotowanych kilka ruchów, które tylko czekają na oficjalne zaprezentowanie. Trzech z nich ma zostać zaprezentowanych w przyszłym tygodniu. Jako pierwszy ma zostać przedstawiony publice Fran Garcia, który ostatnie trzy lata spędził w Rayo Vallecano. Dla wychowanka będzie to powrót na Santiago Bernabeu, o tym ruchu wspominał zresztą on sam, a także Carlo Ancelotti, natomiast klub oficjalnie ma o tym poinformować w poniedziałek 12 czerwca. Dzień później ma pojawić się natomiast informacja o powrocie do klubu Brahima Diaza, po dwóch sezonach spędzonych przez niego w AC Milan.

Prawdziwą bombę władze Realu szykują jednak na czwartek. Wtedy bowiem kibice mają po raz pierwszy zobaczyć Jude`a Bellinghama w koszulce "Królewskich", co będzie potwierdzeniem hitowego transferu z Borussii Dortmund. Niemcy mają na tej transakcji zarobić 103 miliony euro, a jeśli Anglikowi uda się wypełnić cele drużynowe i indywidualne zawarte w transferowej umowie, to do Zagłębia Ruhry może łącznie powędrować aż 134 miliony. Sam zawodnik według doniesień przeszedł już testy medyczne, a do oficjalnego komunikatu pozostało tylko dopełnienie niezbędnych formalności.

Bellingham w ostatnim sezonie był czołową postacią BVB, która do ostatnich sekund sezonu walczyła z Bayernem Monachium o mistrzostwo Niemiec. Ta sztuka ostatecznie nie udała się piłkarzom Edina Terzicia, ale Anglik z pewnością może zaliczyć rozgrywki do udanych. Łącznie zagrał w 42 meczach, zdobył 14 goli i zanotował 7 asyst. W Realu wciąż trwają także poszukiwania następcy dla Karima Benzemy. Głównym faworytem ma być inny z reprezentantów Anglii, Harry Kane. Tottenham z pewnością jednak nie puści łatwo swojego kluczowego piłkarza, a Florentino Perez musiałby z klubowego budżetu wyciągnąć około 100 milionów euro, by sprowadzić wybitnego strzelca do Madrytu.

