To będzie pierwszy transfer Xaviego jako trenera Barcelony?

Po tym, jak z funkcją trenera FC Barcelony pożegnał się Ronald Koeman, najpoważniejszym kandydatem do jego zastąpienia jest były piłkarz "Blaugrany" Xavi Hernandez.



Jak informują hiszpańskie media, Xavi ma już jasną wizję tego, jak chciałby, by wyglądała jego Barcelona. Plotki o tym, że prędzej czy później zastąpi Koemana krążyły wszak już od dłuższego czasu.

Pierwszy transfer Xaviego to gracz Sevilli?

Dziennik "As" twierdzi nawet, że Xavi ma już pomysł na pierwszy transfer do ekipy "Blaugrany". Miałby to być 22-letni obrońca FC Sevilla Jules Kounde. Xavi jest ponoć zdania, że to właśnie defensywa wymaga obecnie szczególnych wzmocnień w katalońskiej ekipie.

Reklama

JK