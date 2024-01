To będzie nowy trener Lewandowskiego? W Barcelonie zachwyceni, możliwy wstrząs

W ostatnich tygodniach FC Barcelona nawet jeśli wygrywa, to robi to w sposób, który pozostawia kibiców w stanie co najmniej niedosytu, a czasem i złości. Wyszarpywane zwycięstwa z Barbastro, Las Palmas i Almerią nie mogą napawać mimo wszystko optymizmem, a prawdziwym kubłem zimnej wody było niedawne "El Clasico".