Trzeba przyznać, że Memphis Depay w ostatnich miesiącach na dobre zadomowił się w pierwszej jedenastce FC Barcelona. Piłkarz w tym sezonie jak dotychczas zdobył osiem bramek i był "żelaznym wyborem" w drużynie "Blaugrany", często grając pełne 90 minut w kolejnych spotkaniach katalońskiego zespołu. Ostatnio jednak jego sytuacja się nieco skomplikowała.

Memphis Depay ze skomplikowaną sytuacją w FC Barcelona. Pora na przenosiny?

Przede wszystkim Holender nabawił się kontuzji uda, która skutecznie wykluczyła go z kilku ostatnich spotkań. Do gry wrócił na 30 minut ligowego meczu z Granadą, ale w najbliższych tygodniach tak czy inaczej może mieć problem z powrotem do dawnej regularności w występach. Do FCB dołączył bowiem z Manchesteru City Ferran Torres, a to może przeformować nieco wygląd formacji ofensywnej Barcelony.



W związku z tym powraca temat opuszczenia Katalonii przez Depay'a. Jak informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio chętny na jego usługi byłby Juventus, który z uwagi na poważną kontuzję Federico Chiesy (zerwane więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie) znajduje się nieco pod ścianą i musi elastycznie podejść do budowania składu do końca sezonu.



FC Barcelona rozmawia z Juventusem. Memphis Depay za Alvaro Moratę?

W grę miałoby wchodzić wypożyczenie holenderskiego futbolisty. W drugą stronę miałby powędrować Alvaro Morata, co oczywiście wymagałoby stosownych negocjacji z Atletico Madryt - zawodnik do "Starej Damy" jest wypożyczony właśnie z tego klubu. FCB ma być jednak zdeterminowana, by pozyskać tego gracza.



"Juve" rozważało też transfer Irańczyka Sardara Azmouna z Zenitu Sankt Petersburg, ale obecnie bardziej prawdopodobne wydaje się raczej "wyciągnięcie" Memphisa z Hiszpanii. Kluczowe decyzje - jak informuje dziennik "Sport" - mają zapaść po dzisiejszym finale Superpucharu Włoch, w którym Juventus mierzy się z Interem Mediolan. Do sfinalizowania operacji miałoby dojść więc jeszcze w styczniu.



FC Barcelona - Real w Superpucharze Hiszpanii. Memphis Depay i jego ostatnie "El Clasico"?

Tymczasem w Arabii Saudyjskiej również dzisiaj odbędzie się spotkanie FC Barcelona - Real Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Dla Memphisa Depay'a może to być ostatnie "El Clasico" na długi czas, jeśli nie na zawsze. Wypożyczenie do Juventusu może bowiem łatwo zamienić się w stały kontrakt i piłkarz mógłby zakończyć swoją przygodę na Camp Nou po zaledwie połowie sezonu. Starcie z Realem rozpocznie zresztą na ławce...

