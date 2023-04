Ten obrazek kompromituje "Lewego" i Barcelonę. Nie mają litości

Efekt słabej gry w ataku jest taki, że Katalończycy w trzecim spotkaniu z rzędu nie zdobyli bramki. O ile sforsowanie defensywy Realu Madryt w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla do najłatwiejszych zadań nie należało, to już z obroną Gironą czy Getafe Barcelona powinna dać sobie radę.

FC Barcelona. Fatalne statystyki w meczu z Getafe

Katalończycy wczoraj oddali jednak tylko trzy celne strzały, ale to wcale nie była najgorsza statystyka. Kolejne analizy pokazują bowiem, że piłkarze Xaviego Hernandeza przez całe spotkanie wykonali zaledwie trzy udane dryblingi na połowie rywali, a to oznacza, że średnio udawało się im to co... pół godziny!