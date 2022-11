Tarcia na szczycie! Władze Barcelony spierają się o ten transfer

FC Barcelona szykuje się do zimowego okna transferowego. W klubie priorytetem jest zakup prawego obrońcy. Jednak m.in. dzięki zakończeniu kariery przez Gerarda Pique (a co za tym idzie - jego zejściu z list płac) Katalończycy mają nadzieję, że uda im się przeprowadzić co najmniej dwa transfery. Gdyby się to udało, to Barcelona na pewno będzie chciała wzmocnić także drugą linię.