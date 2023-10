W Barcelonie trwa już odliczanie do powrotu Roberta Lewandowskiego do pełni zdrowia. Jednocześnie kibice nie mogą się już doczekać przybycia Vitora Roque. Młody Brazylijczyk zachwyca występami w barwach Athletico Paranaense, a "Duma Katalonii" zagwarantowała sobie latem jego transfer. Napastnik do klubu ma przybyć w styczniu. Dziennikarze redakcji SPORT tymczasem porównują go do Roberta Lewandowskiego, a także do Luisa Suareza.