Roberto Firmino pozostaje zawodnikiem Liverpoolu od 2015 roku. W tym czasie rozegrał 354 mecze i zdobył 108 bramek . Jego kontrakt wygasa wraz z końcem trwającego sezonu. Wiadomo już, że do prolongaty umowy nie dojdzie .

Roberto Firmino żegna się z Liverpoolem. Opuszcza Anfield po ośmiu latach gry

O swojej decyzji poinformował trenera Juergena Kloppa w ostatnich dniach. Niemiecki szkoleniowiec odniósł się do tematu w trakcie piątkowej konferencji prasowej przed meczem z Bournemouth .

- Czy jestem zaskoczony? Tak, odrobinę na pewno. To mogło pójść w dwie strony, ale poszło w kierunku rozstania. Bardzo szanuję decyzję zawodnika - powiedział Klopp .

Roberto Firmino to jedno z trzech ogniw - obok Mohameda Salaha i Sadio Mane - fenomenalnego ataku "The Reds", który w minionych latach siał spustoszenie nie tylko w rozgrywkach krajowych.

W bieżącym sezonie reprezentant Brazylii nie odgrywa już jednak w klubie pierwszoplanowej roli. Po części to efekt kontuzji łydki, która wykluczyła go z gry na dwa miesiące. Wrócił do rywalziacji w lutym, ale musi się godzić ze statusem zmiennika. Częściej na murawie oglądamy Cody'ego Gakpo i Darwina Nuneza.