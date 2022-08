Taka będzie odpowiedź Realu na transfer "Lewego"? To może być następca Benzemy

Real Madryt jak dotychczas dokonał w czasie letniego okienka dwóch poważnych wzmocnień, natomiast żadne z nich nie dotyczyło ataku - teraz może się to zmienić, a swoistą odpowiedzią na transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona byłoby zakontraktowanie młodego i zdolnego gracza OGC Nice, Amine'a Gouiriego. Francuz - o ile wyląduje na Santiago Bernabeu - mógłby stać się przy tym w przyszłości następcą Karima Benzemy.

