Tak źle nie było od lat, Lewandowski ma problem. W Barcelonie zaniepokojeni

Robert Lewandowski w mało imponujący sposób zainaugurował bieżącą kampanię ligową 2023/24. Kapitan reprezentacji Polski nie zdobył jeszcze gola w La Liga, co mocno niepokoi zarówno jego samego, jak i kibiców "Dumy Katalonii". Nieskuteczność w ostatnich spotkaniach sprawiła, że jest to najgorsze wejście w sezon od 11 lat! Tak źle było tylko trzy razy, w trakcie jego bogatej, 20-letniej kariery piłkarskiej. Czy FC Barcelona ma powody do obaw?