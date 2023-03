FC Barcelona w niedzielę pokonała Valencię 1-0 i było to już ósme zwycięstwo Katalończyków w La Liga właśnie w takim wymiarze. Zdarzyło się to pierwszy raz w historii klubu, a do zakończenie rozgrywek zostało jeszcze 14 kolejek. Dzięki kolejnej wygranej Barcelona ma już dziewięć punktów przewagi na Realem Madryt.