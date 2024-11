Tak Real chce odpowiedzieć Barcelonie, potężny ruch. W mediach aż huczy

Tym samym "Blaugrana" wyprzedza już w tabeli Primera Division "Królewskich" o sześć punktów - a zespół ze stolicy Hiszpanii bez dwóch zdań musi reagować na poczynania swoich największych rywali krótkoterminowo (czyli nie dopuścić do tego, by ta różnica się obecnie powiększała) jak i długoterminowo (czyli uniknąć sytuacji, w której - jak na razie mocno rozpędzona - " Barca " Flicka dominuje przez dłuższy czas rozgrywki). W tym drugim przypadku konieczne będą pewne wzmocnienia.

Florian Wirtz w Realu Madryt? "Królewscy" mieli już ruszyć do akcji

Jednym z nich może być ściągnięcie do "Los Merengues" nikogo innego jak Floriana Wirtza , a więc gwiazdę mistrzów Niemiec z Bayeru Leverkusen . Florian Plettenberg ze Sky Sports podał ostatnio, że trwają już nawet pierwsze rozmowy w tej sprawie.

Temat podjęła również hiszpańska prasa - dziennik "As" poświęcił Niemcowi pierwszą stronę okładki sobotniego wydania, podkreślając, że "Aptekarzom" mocno zależałoby na tym, by Wirtz nie odszedł do ich ligowych rywali z Bayernu Monachium.