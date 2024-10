Tak podsumował transfer Szczęsnego. "Wojtek przyniósł mi mnóstwo wstydu"

La Liga. To dlatego Wojciech Szczęsny wrócił z emerytury

"Kiedy dzwoni telefon i to staje się rzeczywistością, człowiek zadaje sobie pytanie: Czy mogę powiedzieć Barcelonie 'nie'? Odpowiedź jest taka, że nie można powiedzieć 'nie'. Jeśli powiesz 'nie' Barcelonie, oznacza to, że nie nie jesteś wystarczająco odważny, aby stawić czoła takiemu wyzwaniu. Nie masz na to odwagi. Myślę, że wciąż odnajduję w sobie tę pasję i że jestem na poziomie, na którym mogę pomóc, i dlatego się zgodziłem" - powiedział Szczęsny w jednym z wywiadów, tłumacząc dlaczego zmienił zdanie i wrócił do piłki.