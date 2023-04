Tak Hiszpanie podsumowali Lewandowskiego po porażce. To zaboli Polaka

Eksperci od statystyk bili na alarm, bo indolencja strzelecka Lewandowskiego zaczęła być coraz mocniej widoczna na tle poprzednich sezonów , w których "maszyna z Polski" jeśli nawet się zacinała, to wyłącznie chwilowo.

"Robert Lewandowski nie jest już tak zmobilizowany jak w pierwszej rundzie"

W końcu Polak zatrzymał ten niechlubny licznik na 467 minutach, licząc wszystkie rozgrywki, w których czekał na przełamanie niemocy strzeleckiej . Piłkę do siatki przeciwko drużynie z Vallecano wpakował w 83. minucie. Zdobywając tę bramkę, Lewandowski poprawił swój dorobek w La Liga do 18 goli i nadal prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców .

Problem w tym, że dla zmierzającej po tytuł mistrzowski Barcelony był to gol jedynie honorowy , bo drużyna Rayo prowadziła już 2:0. Niemniej Lewandowski, który rozegrał całe spotkanie, mógł tym razem liczyć na przychylność mediów w Hiszpanii.

Madrycki dziennik już nie był tak szczodry dla Polaka. To znaczy też ocenił go wysoko, przyznając mu "5", ale to nie była jedyna tak wysoka nota w całym zespole. Tak samo ocenieni zostali: Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Raphinha, Jordi Alba i Franck Kessie.