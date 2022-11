Tak Gerard Pique żegna się z Barceloną. Poruszające sceny na Camp Nou

Mimo że Gerard Pique nie jest w najlepszej sportowej formie, z ust kibiców słyszy ostrzejsze słowa krytyki, na Camp Nou ostatnio witały go gwizdy, a na dodatek nie ma zbyt dobrej prasy po tym, jak wdał się w romans, mało kto spodziewał się decyzji, którą niedawno ogłosił. Piłkarz zakomunikował, że kończy karierę piłkarską , a mecz z Almerią będzie jego ostatnim w barwach Barcelony .

Zaskoczenie jest tym większe, że Pique to prawdziwa legenda klubu i większość fanów spodziewała się, że wypełni obowiązujący do 2024 roku kontrakt. Przygodę z profesjonalnym futbolem zaczynał właśnie w szkółce Barcy, a od 2008 roku występuje w seniorskiej drużynie. Ma na koncie 396 spotkań w koszulce "Dumy Katalonii". Strzelił 29 goli.

W meczu FC Barcelona - Almeria miał okazję, by spróbować dołożyć następne trafienie. Robert Lewandowski był gotów oddać mu możliwość wykonywania rzutu karnego podyktowanego na początku pojedynku, lecz obrońca z niej nie skorzystał. Ostatecznie bramki nie było, bowiem Polak chybił.

Ostatni mecz Gerarda Pique w barwach Barcelony. Wzruszające pożegnanie

Kamery skierowane zostały na Pique jeszcze zanim on i pozostali piłkarze Barcelony wyszli na murawę. Pokazano go w przyboiskowym tunelu, jak z uśmiechem na twarzy gawędził z innymi zawodnikami oraz ze swoimi synami. Ich obecność nie powinna dziwić. Sashy i Milana nie mogło zabraknąć u boku ojca w tak ważnym dla niego momencie .

Chłopcy razem z tatą wyszli na murawę, a później stanęli do wspólnego zdjęcia. W sieci pojawiło się nagranie dokumentujące to, co działo się chwilę przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Zawodnicy "Dumy Katalonii" pokazali się w koszulkach z nazwiskiem Pique, a na środku boiska umieszczono okolicznościowy baner. "Ostatni taniec" - zatytułowano wideo.