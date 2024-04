Tak blisko jeszcze nie było. Gwiazdor Serie A może przejść do Barcelony

Chwicza Kwaracchelia rozgrywa kolejny znakomity sezon w barwach SSC Napoli . Mimo że klubowi nie wiedzie się po poprzednich rozgrywkach zakończonych mistrzostwem Włoch, to jego forma nadal jest na wysokim poziomie. Gruzin jak na razie zanotował 41 występów, w których zdobył 10 goli i zaliczył osiem asyst. Dzięki temu budzi duże zainteresowanie największych klubów Europy. Jak podaje "La Gazetta dello Sport" w tym momencie najbliżej ma mu być do FC Barcelony i zdaniem dziennikarzy dziennika, tak blisko katalońskiego klubu 23-latek jeszcze nigdy nie był.

Chwicza Kwaracchelia dołączy do FC Barcelony? Agent piłkarza ma naciskać na transfer

Dziennikarze włoskiego dziennika przekonują, że agent zawodnika, Mamuka Juegeli, w przyszłym tygodniu spotka się z Aurelio De Laurentiisem, by omówić szczegóły umowy z Gruzinem. "La Gazetta dello Sport" informuje, że Kwaracchelia mógłby przedłużyć kontrakt, ale jego agent żąda pensji w wysokości pięciu milionów euro rocznie, natomiast Napoli ma proponować maksymalnie cztery, co i tak byłoby potrojeniem jego obecnych zarobów. To ma być pierwszy argument, który sprawia, że piłkarzowi jest bliżej do FC Barcelony.

Drugim ma być pozostanie na stanowisku Xaviego . Źródło uważa, że to znacznie zwiększyło szanse na dołączenie 23-latka do "Dumy Katalonii", ponieważ Hiszpan jest ponoć wielkim fanem jego talentu.

Jako trzeci argument gazeta podaje fakt, iż Napoli najprawdopodobniej nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Klub spod Wezuwiusza aktualnie zajmuje dopiero ósme miejsce w Serie A i traci do piątej pozycji (ostatniej dającej prawo do gry w LM) dziewięć punktów, co na pięć kolejek przed końcem sezonu zdaje się stratą bardzo trudną do odrobienia. Sytuacja Kwaracchelii ma być w tym momencie bardzo niestabilna, a kluczowe decyzje w sprawie jego przyszłości mogą zapaść już w przyszłym tygodniu.