Norweg od pewnego czasu jest łączony z "Dumą Katalonii", ale w grze mają być także inne kluby - Manchester City czy Real Madryt.

Hiszpańskie media podały, że Xavi osobiście spotkał się z Haalandem, ale trener nie zdradził szczegółów swojej podróży do Niemiec.

"Nie mogę podać szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że pracujemy zarówno nad teraźniejszością, jak i przyszłością klubu" - powiedział Xavi.

Primera Division. Na razie Pablo Torre, będzie Erling Haaland?

"Kiedy będziemy mogli coś ogłosić, jak transfer Pabla Torrego, zrobimy to. Nie mogę powiedzieć więcej, tylko to, co stwierdziłem wcześniej" - dodał.

Reklama

Barcelona w piątek ogłosiła pozyskanie Torrego, 18-letniego napastnika, który na Camp Nou trafi z Racingu Santander po zakończeniu sezonu.

21-letni Haaland ma jeszcze ważny kontrakt z Borussią Dortmund do połowy 2024 roku, ale w lecie zostaje aktywowana klauzula w jego umowie, pozwalająca odejść mu z Signal Iduna Park za 75 milionów euro.