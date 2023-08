Tajemnicze "zniknięcie" gracza, będzie hit? Lewandowski i koledzy czekają

Nowy sezon w Primera Division rozpoczął się już na dobre jeszcze przed połową sierpnia i rozkręca się coraz mocniej, ale nie oznacza to oczywiście, że hiszpańskie kluby - a przynajmniej nie wszystkie z nich - domknęły w pełni swoje składy. Kibice mogą być wręcz niemal pewni, że czeka ich jeszcze co najmniej kilka większych lub mniejszych operacji transferowych.

Ostatniego słowa z pewnością nie powiedziała chociażby FC Barcelona, która ściągnęła jak dotychczas Ilkaya Gundogana, Inigo Martineza i Oriola Romeu, a także "zaklepała" na przyszłość Vitora Roque. Wiele jednak wskazuje na to, że kolejny ruch "Blaugrany" będzie na poły... ruchem nieplanowanym.

O co dokładnie chodzi? Otóż jakiś czas temu powracający z Chelsea do Atletico Madryt po wypożyczeniu Joao Felix stwierdził otwarcie, że gra dla Barcelony to jego wielkie marzenie - i to trwające od dzieciństwa. Zarząd FCB początkowo miał zareagować z dystansem względem takich słów, ale... z dnia na dzień coraz bardziej wygląda na to, że "Duma Katalonii" sama może (co najmniej) wypożyczyć Portugalczyka.

Valencia CF - UD Las Palmas 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Polsat Sport / Polsat Sport

Joao Felix poza składem Atletico Madryt. FC Barcelona już blisko?

Wszelkie pogłoski wzmogły się po tym, jak Felix nie otrzymał powołania na mecz "Los Rojiblancos" z Realem Betis, który odbędzie się już w tę niedzielę o godz. 21.30. Oficjalna wersja jest taka, że piłkarz ma jakieś "problemy zdrowotne" - nieoficjalna brzmi zaś tak, że jest on o krok od kolejnej zmiany barw.

Diego Simeone, trener Atletico, na przedmeczowym spotkaniu z przedstawicielami świata mediów, stwierdził jedynie, że o dalsze losy futbolisty najlepiej zapytać jego samego - co można uznać po prostu za nabranie wody w usta do czasu, aż sytuacja się nie wyklaruje.

Joao Felix: Potencjalny konkurent czy... wsparcie dla Roberta Lewandowskiego?

Jak podkreślił przy tym na Twitterze popularny włoski dziennikarz Fabrizio Romano, gracz po prostu "czeka na Barcelonę" i na tym etapie nie jest już możliwe, by pozostał na Estadio Metropolitano. Co to oznacza zaś dla samych mistrzów Hiszpanii?

Joao Felix na pewno będzie interesującym wzmocnieniem ofensywy "Barcy" - pytanie jednak, czy nie stanie się on... bezpośrednim konkurentem Roberta Lewandowskiego, bo Portugalczykowi zdarzało się już wielokrotnie grać jako typowa "dziewiątka", choć w teorii jest on nominalnie cofniętym napastnikiem.

Wedle niedawnych doniesień trener Xavi Hernandez ma jego przybycie traktować jednak z rezerwą, możliwe więc, że zacznie "rzucać" go w inne rewiry, np. na prawą flankę, gdzie mógłby spróbować znaleźć się w roli zawodnika asystującego. Jeśli do transferu faktycznie dojdzie, to z pewnością wart on będzie głębszej obserwacji...

Joao Felix / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / AFP

Joao Felix / AFP