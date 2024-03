Tajemnicze spotkanie w Barcelonie. Gwiazda wciąż czeka, to może być koniec

Jorge Mendes w Barcelonie. Tajemnicze rozmowy z Joanem Laportą

Dziennikarz Gerard Romero przekazał przy tym pewien znaczący konkret związany z Felixem - otóż wygląda na to, że jeśli "Barca" nie dojdzie do porozumienia z Atletico Madryt w sprawie przedłużenia wypożyczenia gwiazdora, to ten... w ogóle powróci do stolicy Hiszpanii, bowiem na tę chwilę jego pełne wykupienie jest niemożliwe.