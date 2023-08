Ta wiadomość wstrząsnęła Realem Madryt. Możliwy wielki powrót

Real Madryt ma poważny problem - podstawowy bramkarz Thibaut Courtois zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i może stracić nawet cały nadchodzący sezon. "Królewscy" pilnie poszukują bramkarza, a kontuzja Belga może być doskonałą okazją do powrotu do Hiszpanii dla Davida de Gei, będącego obecnie bez klubu. To on jest medialnym faworytem, ale w grę wchodzi jeszcze sporo innych ciekawych opcji. W tym niespodziewany powrót do klubu.