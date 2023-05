Ta wiadomość ucieszy Lewandowskiego i spółkę. Piłkarze Barcelony nagrodzeni

Najistotniejsze były jednak trzy punkty, które sprawiły, że "Duma Katalonii" wykonała kolejny krok w stronę przypieczętowania mistrzowskiego tytułu . Zwłaszcza w obliczu potknięcia Realu Madryt, który przegrał 0:2 z Realem Sociedad, co sprawia, że na pięć kolejek przed końcem ma czternaście punktów straty do lidera tabeli .

Teraz "Blaugrana" potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa, by rozpocząć wielkie świętowanie . " Barcelona jest już o krok od chwały w LaLiga. Na Spotify Camp Nou świętowano tak, jakby to już było zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Gol był bardziej niż zasłużony. Drużyna dawała z siebie wszystko i oblężyła Osasunę, która stawiała opór, grając w dziesięciu " - ekscytował się kataloński "Sport".

Piłkarze Barcelony wrócą do zajęć dopiero we wtorek

Xavi Hernandez nagrodził swoich zawodników

Okazję do wykonania finalnego kroku podopieczni Xaviego Hernandeza będą mieli dopiero 14 maja . Właśnie wtedy zmierzą się oni na wyjeździe w derbowym starciu z Espanyolem , a jak informują hiszpańskie media, 43-latek zamierza zadbać o to, by jego zawodnicy byli w pełni zregenerowani przed ostatnimi spotkaniami bieżącej kampanii .

Według doniesień Javiego Miguela z dziennika "AS", po wczorajszym zwycięstwie zawodnicy Barcelony dostali pięć dni wolnego i do zajęć wrócą dopiero we wtorek 9 maja. "Duża nagroda dla zespołu. Xavi dał zawodnikom pięciodniowy mini urlop. Do treningów w Ciutat Esportiva wrócą oni we wtorek" - napisał na Twitterze.