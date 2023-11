Piłkarze Barcelony nie mają wielkich powodów do zmartwień - przewodzą w tabeli grupy Ligi Mistrzów, a w lidze hiszpańskiej są na trzecim miejscu ze stratą czterech punktów do liderującej Girony. Nie da się jednak ukryć, że podopieczni Xaviego Hernandeza gdzieś stracili swój animusz, a ich mecze zaczynają przypominać te z zeszłego sezonu, gdy mistrzostwo Hiszpanii osiągali konsekwencją w organizacji gry i minimalnymi zwycięstwami.

FC Barcelona zjednoczona. "Sport": inicjatywa spotkania od kapitanów

Pierwsze z nich było zaplanowane wyłącznie dla piłkarzy - w środowy wieczór postanowili zjeść wspólną kolację, co jest standardem hiszpańskich zespołów. Drugie miało miejsce w piątek ze sztabem szkoleniowym. Obie strony wymieniły się opiniami co do ostatnich wyników i stylu gry. Relacje między nimi miały się umocnić.