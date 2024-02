Do czterech kandydatów miało zawęzić się grono trenerów branych pod uwagę przez Barcelonę. "Duma Katalonii" wciąż nie zdecydowała, z kim związać swoją przyszłość po tym, jak Xavi pod koniec stycznia ogłosił swoje odejście. Szkoleniowiec czuł się wyjątkowo przytłoczony skalą krytyki pod jego adresem, a do tego uważa, że nie jest odpowiednią osobą do dalszej pracy z zawodnikami mistrza Hiszpanii.