Szokująca decyzja gwiazdy. Hiszpanie szykują się do meczu na Euro, a tu taka wiadomość

Podobnie jak w Realu Madryt, tak w reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024 Joselu pełni rolę rezerwowego. Doświadczony napastnik nie pojawił się na murawie w meczach przeciwko Chorwacji i Włochom. Wiele wskazuje jednak na to, że otrzyma od Luisa de la Fuente minuty w starciu z Albanią - ostatnim już fazy grupowej mistrzostw Europy.

W La Liga nie było lepszego rezerwowego od Joselu. Zapracował na powołanie na Euro

34-latek na powołanie zapracował sobie świetnymi występami w Realu Madryt , gdzie przede wszystkim pełnił rolę "dżokera". Carlo Ancelotti wpuszczał go na boisko przeważnie w drugich połowach, lub mniej istotnych spotkaniach. Hiszpan cierpliwie i z pokorą wyczekiwał kolejnych szans, a kiedy już je dostawał, wykorzystywał w pełni.

Łącznie Joselu wystąpił w 49 meczach, choć w większości z nich wchodząc z ławki. Udało mu się zanotować jednak aż 17 trafień, a dwa z nich w półfinale z Bayernem Monachium wprowadziły Real Madryt do finału Ligi Mistrzów. Ten zakończył się pewnym zwycięstwem nad Borussią Dortmund 2:0.

Joselu zrezygnował z transferu do Realu Madryt. "Królewscy" pozostawieni "na lodzie"

Dziennikarze "COPE" przekazali, że transfer definitywny Joselu do Realu Madryt "wysypał się" na ostatniej prostej. Tym samym po jednym sezonie spędzonym w ekipie "Los Blancos" 34-latek zmuszony jest znów szukać sobie nowego klubu. Co ciekawe, to sam zawodnik zablokował transfer i odmówił związania się z Realem Madryt na dłużej.