Szok w La Liga, "kopciuszek" zaskoczył Real Madryt. Mecz "dla Barcelony" i nagły zwrot akcji

Real Madryt przez długi czas nie potrafił otrząsnąć się po tym ciosie, doprowadzając do wyrównania. I gdy wydawało się, że pierwsza połowa już spokojnie dobiega końca... Edgar Gonzalez nagle zdecydował się oddać potężny strzał z powietrza, po tym jak piłka spadła pod jego nogi po próbie wybicia Nacho. Futbolówka leciała niczym pocisk, który wylądował w górnym roku bramki Realu Madryt. Do przerwy "Królewscy" sensacyjnie przegrywali więc 0:2, a w drodze do szatni towarzyszyły im gwizdy zniecierpliwionych fanów.