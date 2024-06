Szejkowie wchodzą do gry, Barcelona już gotowa. Klub Lewandowskiego liczy na fortunę

Częścią tego procesu będzie bez wątpienia mocne wietrzenie szatni - czystki mogą nadejść praktycznie w każdej formacji, co opisują już dokładnie od dłuższego czasu hiszpańskie media . Choć wydawało się, że sprawa odejść niektórych graczy, np. Raphinhi , powoli przy tym cichła, to... akurat tu nastąpił pewien zwrot akcji.

Michał Probierz: Lewandowski nie zagra, a jak Koeman nie wierzy, to niech zadzwoni do Barcelony. WIDEO

Raphinha poza FC Barcelona? Dwa główne kierunki przed Brazylijczykiem

Miały się już nawet pojawić naprawdę dobre oferty za piłkarza wprost z Arabii Saudyjskiej - choć brak tu konkretów, na jaką dokładnie fortunę mógłby tu liczyć Joan Laporta i spółka. Gdyby z jakichś powodów nie doszło do porozumienia z szejkami, to jest jeszcze inna opcja - odsprzedanie Raphinhi do Anglii, a to oznaczałoby dla futbolisty swoisty wielki powrót.