Szef La Liga straszy Barcelonę w sprawie Messiego. To storpeduje cały plan?

Javier Tebas, szef La Liga, ostrzega FC Barcelonę, że ewentualna misja sprowadzenia na powrót Lionela Messiego do "Dumy Katalonii" wcale nie będzie łatwa do przeprowadzenia. Na przeszkodzie może stanąć napięta sytuacja finansowa klubu. Tebas postanowił też poradzić "Blaugranie", co można zrobić, by zwiększyć szansę na rejestrację Argentyńczyka. "Sprzedać piłkarzy!" - brzmi jego recepta.