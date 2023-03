La Liga. Javier Tebas prosto z mostu o sytuacji Barcelony

"Nie pamiętam wcześniej takiego kryzysu wizerunkowego jak ten. Musimy doprowadzić to do końca. Są płatności, które zostały dokonane i Barcelona się do tego przyznała. To nienormalne i zrozumiałe, że powstało napięcie. Ryzykujemy nie tylko reputację Barcelony, ale także reputację innych klubów. Pojawiło się pierwsze oświadczenie Barcelony, które mówiło, że wszyscy (pozostałe kluby - przyp. red.) to robili, a teraz stało się jasne, że tak nie było. Nie sądzę, aby zachowanie Barcelony było odpowiednie. Grają ofiarę i nie uważam tego za najwłaściwszy sposób rozwiązania tej sytuacji" - Tebas nie gryzł się w język.