Szef La Liga krytykuje Kyliana Mbappe. Ważny transfer Lewandowskiego

23-latek długo nie podejmował decyzji o przyszłości. Po ubiegłym sezonie kończył mu się kontrakt z PSG i wydawało się, że zmieni nie tylko klub, ale i ligę. Ostatecznie, prawie w ostatniej chwili, Mbappe zdecydował się przedłużyć umowę.

To był cios wizerunkowy dla La Liga, która w ostatnich latach traciła największe gwiazdy. Najpierw pożegnał się z nią Cristiano Ronaldo, a potem Lionel Messi.

"Jeśli zobaczymy na kluby, do których trafili, to widzimy, że są to kluby, które szastają pieniędzmi. Z kolei Mbappe pozostał w lidze, która nie jest konkurencyjna" - stwierdził Tebas.

La Liga. Odeszli Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, jest Robert Lewandowski!

Po odejściu CR7 i Messiego pojawiły się głosy, że La Liga straciła siłę przyciągania największych gwiazd. Dlatego tak ważny dla niej był transfer Roberta Lewandowskiego, w tym momencie chyba najlepszego piłkarza świata, do Barcelony.

Polak, mimo 34 lat, od początku sezonu pokazuje, że warto go było sprowadzić na Camp Nou. W pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił osiem goli, w tym pierwszego hat-tricka w nowych barwach , w spotkaniu z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów.