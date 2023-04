Szef Barcelony poleciał ze specjalną misją. Jak zareaguje UEFA?

Pracowite dni ostatnio ma szef FC Barcelony Joan Laporta. Nie dość, że musiał się tłumaczyć z tzw. sprawy Negreiry w Hiszpanii, to jeszcze musi to robić poza jej granicami. Sternik Blaugrany udał się do Lublany na spotkanie z Aleksandrem Ceferinem, prezydentem UEFA. Ta podróż też miała za cel wyjaśnianie w szczegółach roli Barcelony w sprawie Negreiry - Laporta chciał osobiście przedstawić Słoweńcowi swoje argumenty w tej materii. I przekonać go, że Barcelona nie miała nic wspólnego z kupowaniem sędziów - takie jest stanowisko działaczy katalońskiego klubu.