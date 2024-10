Szczęsny pod "ostrzałem", zaraz po transferze. Nagranie niesie się po sieci

Wojciech Szczęsny przedstawił się kibicom Barcelony. Padły m.in. słowa o... Lewandowskim

Zaczęło się tu od przedstawienia kibicom podstawowych informacji o sobie - i trzeba przyznać, że katalońscy fani nie będą mieć łatwego zadania próbując wypowiedzieć słowa "Wojciech Tomasz Szczęsny". Zawodnik został też zapytany m.in. o to, co czuł podpisując kontrakt. "Podekscytowanie - to pierwsze słowo przychodzące mi do głowy" - stwierdził.