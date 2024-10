20 października - ta data mogła zostać zaznaczona w kalendarzu na czerwono przez wielu polskich fanów FC Barcelona. Tuż po transferze Wojciecha Szczęsnego do "Dumy Katalonii" wydawało się bowiem, że to bardzo realny termin debiutu Wojciecha Szczęsnego w nowych barwach. Sam polski bramkarz zdążył już nawet zakomunikować, że dobrze przepracował przerwę reprezentacyjną i jest gotowy, by wejść między słupki .

