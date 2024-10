Szczęsny ledwo po transferze i już takie obrazki. Laporta nie wytrzymał

W godzinach popołudniowych 2 października w końcu nadeszło potwierdzenie rzeczy absolutnie od pewnego czasu spodziewanej - a więc transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona. Polak, który miał niejako zapełnić lukę po kontuzjowanym Marcu-Andre ter Stegenie, spotkał się w środę oficjalnie, w blasku kamer z prezydentem "Blaugrany" Joanem Laportą i... doprowadził go do śmiechu. Nagranie niesie się po sieci, a wszystko to jak na razie pokazuje, że atmosfera wokół "Szczeny" jest w Katalonii więcej niż dobra.