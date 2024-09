Szczęsny już po badaniach. Jedna rzecz niepokoi. Boniek od razu protestuje

To była jedna z najszybszych akcji transferowych w wykonaniu Barcelony. Od fatalnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena do pomyślnie zakończonych testów medycznych Wojciecha Szczęsnego minęło tylko osiem dni. Polak otwiera nowy, zapewne ostatni, rozdział barwnej kariery.

Boniek przewidział powrót Szczęsnego do futbolu. Teraz "kasuje" obawy w zarodku

- Pamiętam jego wypowiedzi, gdy ogłaszał koniec kariery. Mówił, że to decyzja przemyślana, nieodwracalna, podjęta w rodzinie. Los spłatał mu jednak figla i wszystko się zmieniło. Ale ja od początku czułem, że to się może tak skończyć - mówi Zbigniew Boniek w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Z Barceloną ustalił warunki kontraktu obowiązującego do końca obecnego sezonu. Umowa gwarantuje mu apanaże na poziomie 3 mln euro brutto . Nie może jednak liczyć - jak do tej pory oczekiwał - że miejsce w wyjściowej jedenastce otrzyma z automatu. Musi stoczyć rywalizację z młodszym o dekadę Inakim Peną.

Mimo to powrót do wielkiej piłki Szczęsnego cieszy polskich kibiców. I nie tylko ich. - Jest za młody i za dobry, żeby już kończyć - zaznacza Boniek.

- Nie podzielam opinii, by "nie pasował do Barcelony" - protestuje do razu Boniek. - Jest bardzo dobrym bramkarzem, do jego gry nogami też nie można mieć większych zastrzeżeń. Jestem dobrej myśli.