Szczęsny już krok od Barcelony, padły kluczowe daty. Takiego hitu dawno nie było

Choć letnie okienko transferowe zamknęło się w zdecydowanej większości europejskich krajów już na przełomie sierpnia i września, to wygląda na to, że najbardziej zaskakujący w ostatnim czasie hit związany z przenosinami polskiego piłkarza jest jeszcze przed nami. Wiele znaków wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny "w trybie awaryjnym" zwiąże się z FC Barcelona. Hiszpańskie media podają już otwarcie, kiedy ten ruch miałby zostać finalnie przypieczętowany.