Debata na temat obsady bramki w Barcelonie zdaje się nie mieć końca. Podczas gdy Wojciech Szczęsny wciąż czeka na debiut w barwach "Dumy Katalonii", polemika wokół osoby Inakiego Peni nabiera na sile . Hiszpan nie jest w stanie złapać regularności, a w jednym spotkaniu potrafi popisać się kilkoma świetnymi interwencjami, by chwilę później popełnić błąd.

Penia niepewnym punktem Barcy w Dortmundzie. Wraca temat Szczęsnego

Hansi Flick uparcie, niemal jak mantrę powtarza, że nie widzi potrzeby dokonywać roszad w bramce. I tak upływają kolejne tygodnie, Szczęsny spędza całe mecze na ławce, a według niektórych źródeł narasta w nim irytacja. Pojawiły się głosy, że najbliższą szansę Polak może otrzymać w rozgrywkach Pucharu Króla. 4 stycznia "Azulgrana" zmierzy się z 3-ligowym Barbastro, a zgodnie z tradycją, w pierwszych rundach rozgrywek zazwyczaj to rezerwowy golkiper Barcy stawał między słupkami.

Hiszpanie ujawnili zaskakującą prawdę ws. Peni i Szczęsnego. Flick zszokował piłkarzy

Drużyna była "zszokowana przesadzonym pomysłem Flicka". Co więcej, plan trenera wymagał od Inakiego Peni nie tylko genialnego refleksu na linii, ale pełnienia roli pierwszego obrońcy - niemal zawodnika z pola. Prawdopodobnie był to czynnik, który najtrudniej było mu przyswoić. Teraz jednak opanował wszystkie aspekty takiego rodzaju gry

- Byłoby to bardzo dobre dla dynamiki grupy. Tak jak to miało miejsce w przypadku Inakiego w poprzednich sezonach, wszyscy trenują, aby grać. Ostatnie słowo koniec końców należy do Hansiego Flicka, a prawda jest taka, że Inaki Pena jest w spektakularnej formie - dodał Hiszpan.