Wojciech Szczęsny od niedawna jest piłkarzem FC Barcelona. Zastał zakontraktowany, na razie do końca sezonu, jako zastępca kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemiec może nie wrócić do gry do końca bieżących rozgrywek. Czy Polak zostanie więc nową "jedynką" w barwach jednego z największych klubów na świecie? Okazje się, że w Hiszpanii mają na ten temat jednoznaczne zdanie.